Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi Reforme Edilmelidir

Gerçekleştirdiği Hindistan ziyaretinde Jamia Millia İslamia Üniversitesi'nden fahri doktora alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle saygın ve köklü bir eğitim kurumu tarafından ödüllendirilmenin gurur verici olduğunu söyledi.



Hindistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kötü bir tarihi geçmişe sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, "İnşallah bu ziyaretim yeni bir dönemin başlangıcına imkan verecektir." dedi.



Kültür ve eğitimin Hindistan Türkiye ilişkilerinde büyük yer tuttuğunu belirten Erdoğan, "Küresel düzeyde yeniden yapılanma sürecinden geçen iki ülke arasında işbirliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç var." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin batılı kaynaklar ve bir takım lobidelerden değil, Türkiye'den takip edilmesi gerektiğini söyledi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beklenen adaleti sağlayamadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nin bir an evvel reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Kurulan küresel düzenin Avrupa ve ABD merkezli olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın geri kalanının hakların savunulmadığını ifade etti.



Dünyada terörün bir ur gibi yayıldığını ve terör den etkilenmeyen ülke kalmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadelede başarı, cehalet ve eşitsizlikle mücadele edilerek ve tüm ülkelerin katkısıyla olmalı. Bir terör örgütüyle mücadele etmek için bir başkası ile birlikte çalışmak ve terörü bir coğrafya ile özdeşleştirmek hata olur." dedi.



Türkiye'nin, Suriye'de yaşayan mağdur ve mazlumlara sırtını dönmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer o insanlara kapımızı kapatırsak o zalimlerden ne farkımız kalır." dedi.



Görüntü Dökümü



----------



Doktora töreni



Erdoğan'ın konuşması



Detaylar - Hindistan