Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Rejimle Bir Sorunumuz Yok. Türkiye'de Rejim Olayı 1923'te Bitmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim rejimle bir sorunumuz yok. Türkiye'de rejim olayı 1923'te bitmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim rejimle bir sorunumuz yok. Türkiye'de rejim olayı 1923'te bitmiştir. Artık rejim konusu diye bir şey yok. Şu andaki konu; bir yeni yönetim sistemidir. Atılan adım bunun üzerinedir. Asla rejim, hiç gündeme gelmemiştir. Bizim 14 yıllık yönetimimizde hiç rejim gündeme geldi mi? Ama ne yazık ki bunlar duymuyorlar ama uyduruyorlar."
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