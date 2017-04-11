Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Rejimle Bir Sorunumuz Yok. Türkiye'de Rejim Olayı 1923'te Bitmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim rejimle bir sorunumuz yok. Türkiye'de rejim olayı 1923'te bitmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim rejimle bir sorunumuz yok. Türkiye'de rejim olayı 1923'te bitmiştir. Artık rejim konusu diye bir şey yok. Şu andaki konu; bir yeni yönetim sistemidir. Atılan adım bunun üzerinedir. Asla rejim, hiç gündeme gelmemiştir. Bizim 14 yıllık yönetimimizde hiç rejim gündeme geldi mi? Ama ne yazık ki bunlar duymuyorlar ama uyduruyorlar."

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