Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim çok daha hızlı büyümemiz lazım, çok daha hızlı yürümemiz lazım. İnanıyorum ki milletimiz bugün bu tercihini yurt içinde ve yurt dışında yapmak suretiyle, Türkiye, bu akşam sandıklar açılıp sayım yapılınca, inşallah o beklenen tercihini yapmak suretiyle geleceğe yürüyecektir. Ben milletimin demokrasideki sağduyusuna, bu sağduyuyla geleceğe yürüyeceğine inanıyorum. ve milletime en kalbi duygularla şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum."