Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Ortadoğu'dan yanayız. Parçalı bir Ortadoğu'yu asla düşünmüyoruz ve bu doğru olmaz. Bu Ortadoğu halklarının bir defa kendisine saygısızlık olur. Böyle bir düşünceye biz Türkiye olarak 'evet' diyemeyiz. Onunla ilgili de tabii özellikle ben Sayın Trump'a yapacağız ziyarette ki randevu ne zamana verilir, şu anda bilemiyorum. Arkadaşlarımız, Dışişleri bununla ilgili görüşmelerini, çalışmalarını sürdürüyorlar. O görüşmede bunları tabii A'dan Z'ye kendileriyle müzakere edeceğiz, ele alacağız."