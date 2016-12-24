Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Suriye'de, Oradaki Kardeşlerimizle Birlikte Kendi İstiklalimizin ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Suriye'de, oradaki kardeşlerimizle birlikte kendi istiklalimizin ve istikbalimizin mücadelesini verdik, veriyoruz. Şimdi El Bab'tayız ve El Bab, dört bir yanından kuşatılmış vaziyette. İnşallah orada işimiz bitti, bitiyor. Oraya asıl sahipleri gelip yerleşecek. Yarın dedim ya Münbiç, Rakka. Nerede bir zulüm varsa, zulmün olduğu yerde biz varız."