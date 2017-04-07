Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz sistem değişikliğini bugün yapmazsak, ülkemiz en az bir 50-60 yıl daha kaybedecektir. Hiç kimsenin gelecek nesillere böyle ağır bir yük bırakmaya, kusura bakmasın hakkı yoktur. Bunun için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemiz için bir lüks değil, çok geç kalmış bir ihtiyaçtır."