Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Kendi Geleceğimiz İçin Bir Karar Vermenin Çabası İçinde İken, Bakıyoruz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kendi geleceğimiz için bir karar vermenin çabası içinde iken, bakıyoruz ki kimi Avrupa ülkeleri 16 Nisan'dan sonra geçeceğimiz yeni yönetim sistemine karşı alenen kampanya yürütüyorlar. Size ne ya, size ne? Yani Avrupa'nın milletvekillerine ne? Parlamentosunun önünde Erdoğan'ın resmi, şakağına silah dayatılmış. 'Erdoğan'ı öldürün' diyor. Nerede bu? İsviçre Parlamentosu. Allah'ıma hamd olsun. Demek onlara dahi bu korkuyu vermişiz. Çünkü biz 'düşmana korku, dosta muhabbet' erleriyiz. Bizim farkımız bu."