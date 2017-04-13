Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz faniyiz. Bugün varız, yarın yokuz. Kaldı ki 2019'dan sonra ne olacağı veya 2019'a kadar elimizde böyle bir yaşam garantisi var mı? Yok. Şimdi aslolan şudur; sistem. Biz kişileri konuşmuyoruz, biz sistemi konuşuyoruz. Eğer faniler üzerine siz bir ülkeyi bina etmeye kalkarsanız batarsınız. Onun için baki olan bir sistem oluşturalım, kalıcılığı olan bir sistem oluşturalım ve bu sistem, kim gelirse gelsin, Hasan, Ahmet, Mehmet neyse, nereye uyacak? O sisteme uyacak ve o sistemle ülkeyi yönetecek ama şu anda tabii ki bizler insan olarak böyle bir durumu değerlendirirken, şuna bakmamız lazım. Tamam da bu tabudur, tabuları yıkmamız lazım. Eğer tabuları yıkmazsak, o zaman bunun bedelini ağır öderiz. Onun için Tayyip Erdoğan bir tabu değildir, Tayyip Erdoğan bir kuldur."