- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MAPUTO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile Mozambik'in başkenti Maputo'da Mozambik - Türkiye İş Forumu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İş Forumu'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Afrika'nın Geçmişte Neler Çektiğini Iyi Biliriz"
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MAPUTO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile Mozambik'in başkenti Maputo'da Mozambik - Türkiye İş Forumu'na katıldı.
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