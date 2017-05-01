Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden Beklenen Nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden beklenen nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden beklenen nedir? Adalettir. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde adalet var mı? Asla böyle bir şey yok. Erdoğan bunu söylediği zaman sert oluyor, sevilmez oluyor. Tamam da biz kime kendimizi sevdireceğiz? Biz, dünya mağdurlarına, mazlumlarına kendimizi sevdirebiliyorsak bu bize yeter."

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