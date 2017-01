Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birer Maşasınız. Eğer Siyaset Yapacaksınız. Seçtiğiniz Kelimeleri Cümleleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birer maşasınız. Eğer siyaset yapacaksınız. Seçtiğiniz kelimeleri cümleleri dikkatli seçeceksiniz. Aksi takdirde şuanda bu ülkenin yönetimi devleti ile hükümeti ile gereği ne ise bunun gereğini hukuk içerisinde yapacaktır" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 46 SGK, 5 İş-Kur hizmet binalarının toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nereden geldiğimizi bilmezsek nereye gideceğimizi de kestiremeyiz. Her anlamda sürekli bu muhasebeyi yapmalı adımlarımızı da ona göre atmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.



"Sosyal güvenlik, Türkiye'nin yaşadığı büyük değişimin en önemli işaretlerinden sadece biridir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



"Ulaşımdan toplu konuta, enerjiden, eğitime, tarımdan spora kadar her alanda bu değişimi yaşadık. Rakamlar ve yatırımlar ortada. Eserler ve hizmetler ortada işte sizler bugün burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen kardeşlerimsiniz. Hepiniz bu işin içindesiniz. Sadece fiziki gelişme ile kalmadık. Demokraside de çok önemli ilerlemeler kaydettik. 'Milli irade' kavramına bizim kadar atıfta bulunan bizim kadar titizlik gösteren bizim kadar sahip çıkan bir başka siyasi kadro ve dönem herhalde yoktur. Daha da önemlisi Türkiye tarihinde ilk defa bir darbe girişimini vatandaşlarının kararlı duruşu ve direnişi ile boşa çıkarmıştır. Şu külliyenin etrafında 29 şehidimiz var, 36 gazimiz var. Benim vatandaşım, benim sevgili kardeşlerim o gece 'haydi meydanlara' dediğimiz zaman niye kalkıp da bu külliyenin etrafına geldi? Benim sevgili vatandaşlarımın elinde bayraktan başka silah yoktu. Onun en büyük silahı bayrağımızdı. F-16'lar hemen şurada şu kavşağa bombalar yağdırırken, helikopterler aynı şekilde mermilerini yağdırırken bizim vatandaşımız kaçmadı onlar feda-i can ettiler. Onlar şahadete yürümeye karar vermişlerdi. Yılmadılar. Hele hele bir tanesinin kuzenine telefon edişini hiç unutamıyorum. 'Kuzenim ben artık şahadete gidiyorum' dedi. Bu bambaşka bir şey hani İstiklal Marşımızda var ya 'siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın' işte İstanbul'da da Ankara'da da benim vatandaşım gövdesini siper etti bu hainlere karşı."



"Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir"



15 Temmuz hain darbe girişiminin çok önemli bir dönüm noktası olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hadiseyi doğrusu Çanakkale ve Kurtuluş Savaşımızla aynı çizgide görmemiz gerektiğine inanıyorum. Esasen 2013 yılından bu yana ardı ardına yaşadığımız hadiseler göstermektedir ki Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir. Bu defa muhatabımız kendi isimleri ve askeri ile karşımıza çıkan düşmanlar değil. Onlar veya onların kullandıkları maşalar olan terör örgütleridir. İsimlerinin, söylemlerinin farklı olduğuna bakmayın. PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C ve diğerlerinin hepside aynı senaryonun oyuncularıdır. Birbirlerinden farkı yok" diye konuştu.



"2053'ü de bu milletin evlatları gerçekleştirecek, 2071'i de"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm terör örgütlerinin tek bir vazifesi tek bir misyonu olduğunu belirterek, "Bu da milli birliğimizi, ülkemizin bütünlüğünü tehdit etmek suretiyle Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına pranga vurmak 2023 hedeflerini sabote etmektir. Edemeyecekler. İnşallah biz göremeyeceğiz ama torunlarımız görecek. İnşallah 2053'ü de bu milletin evlatları gerçekleştirecek, 2071'i de" mesajını verdi.



"Birer maşasınız!"



"Dün Diyarbakır'da o kanı bozuklar güvenlik güçlerimize saldırdılar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



"Kan döktüler. 4 şehidimiz var. Daha önce de İstanbul'da, Ankara'da, Gaziantep'te, Diyarbakır'da, Mardin'de, Elazığ'da, Adana'da aynı amaçla saldırıp asker, polis, sivil ayrımı gözetmeden insanlarımızı katlettiler. Utanmadan sıkılmadan parlamentoda çıkıp şunu söyleyebiliyorlar; 'benim polisime, askerime, köy korucularımıza hala utanmadan saldırabiliyorlar' kimi savunuyorlar? İşte Diyarbakır'daki bu şehitlerimizin alçakça onları şehit edenleri savunuyorlar. Gaziantep'te bir kına töreninde 56 kardeşimizi şehit edenleri savunuyorlar. Kayseri'de bizim er ve er başlarımızı şehit edenleri savunuyorlar. İstanbul'da stadın hemen üstünde oradaki şehitlerimizi alçakça vuranları savunuyorlar. Siz kime, neyi anlatıyorsunuz? Siz hangi akılla bu ifadeleri kullanıyorsunuz? Birer maşasınız. Eğer siyaset yapacaksınız. Seçtiğiniz kelimeleri cümleleri dikkatli seçeceksiniz. Aksi takdirde şuanda bu ülkenin yönetimi devleti ile hükümeti ile gereği ne ise bunun gereğini hukuk içerisinde yapacaktır. Yapmaktadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."



"Çocuklarımıza hem medya aracılığı ile hem eğitim kurumlarında tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi en iyi en doğru şekilde öğretecek bir atmosferi hep birlikte inşa edeceğiz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara milli ve manevi değerlerin öğretilmesinin önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımıza milli milli ve manevi değerlerimizi öğretmenin, benimsetmenin çabası içinde olmalıyız. Değerleri olmayan insan dalından kopmuş bir yaprak gibidir. Nereye savrulacağını rüzgar belirler. Halbuki biz tıpkı bir ulu çınar gibi binlerce yıllık şanlı bir geçmişe devlet geleneğine, medeniyet birikimine sahip bir milletiz. Geçmişi birkaç yüzyılı bulmayan coğrafyalarda sıradan hadiseler üzerinden tarih inşa edilmeye çalışılırken bizim elimizdeki hazinenin kıymetini bilmiyor olmamız çok acıdır. Önümüzdeki dönemde çocuklarımıza hem medya aracılığı ile hem eğitim kurumlarında tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi en iyi en doğru şekilde öğretecek bir atmosferi hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.



"2023 hedeflerimize ulaşabilmek için gereken yapısal reformlar zaten bizim gündemimizde"



Türkiye'ye yönelik saldırıların en önemli araçlarından birinin ekonomi olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette bu alanda kendi eksikliklerimizden kaynaklanan sorunlar yok değil. Var. Bunları gayet iyi biliyoruz. Çözümü için de çalışıyoruz. Nitekim dün gerek Cumhurbaşkanlığındaki ekonomi danışmanlarımla gerekse daha sonra da hükumetteki ekonomiden sorumlu bakan arkadaşlarımızla başta Başbakanımız olmak üzere bir çalışma yaptık. Geçtiğimiz 14 yılda ekonomimizin geçirdiği yapısal dönüşüm ortadadır. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden bir haline gelme vizyonumuzu da içeren 2023 hedeflerimize ulaşabilmek için gereken yapısal reformlar zaten bizim gündemimizde" açıklamasında bulundu. - ANKARA