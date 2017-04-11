Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birecikli, Suruçlu Kardeşlerimiz İçin Cerablus Kendi Canlarından Bir Parça...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birecikli, Suruçlu kardeşlerimiz için Cerablus kendi canlarından bir parça değil mi? Harranlı, Akçakaleli kardeşlerimiz için Tel Abyad, Rakka kendi canlarından bir parça değil mi? Ceylanpınar'la Resulayn'ın, Haseke'nin ayrı düşünülebilmesi mümkün mü? Öyleyse buraları asla terör örgütlerine terk edemeyiz. Adı ister DEAŞ, ister PKK/PYD olsun hiçbir terör örgütünün sınırlarımızın dibinde bayrak sallamasına izin veremeyiz."