Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir terör örgütünün yargıda kurduğu etkinlik, burada bir sorun olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla yasama, yürütme, yargı erkleri arasındaki ilişkilerin demokratik bir anlayışla yeniden belirlenmesi Türkiye için kayıp değil, tam tersine büyük bir kazançtır."