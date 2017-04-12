Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Tarafta İman, İnanç, Aşk Var, Öbür Tarafta İmansız Olarak Ellerindeki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir tarafta iman, inanç, aşk var, öbür tarafta imansız olarak ellerindeki bütün o modern imkanlarla, F16'larla, tanklarla, silahlarla kendi vatandaşının üzerine yürüyenler vardı. Kim galip geldi? F16'lara kul olanlar değil, Allah'a kul olanlar galip geldi. Pensilvanya'dan talimat alanlar değil, aklını kiraya verenler değil, Hakk'a kul olanlar galip geldi."