Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Tane CHP'li Milletvekili Trabzon'da Bir Kardeşime Kendisini Uyardı Diye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir tane CHP'li milletvekili Trabzon'da bir kardeşime kendisini uyardı diye 'çekil oradan it' diyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir tane CHP'li milletvekili Trabzon'da bir kardeşime kendisini uyardı diye 'çekil oradan it' diyor. Al birini vur öbürüne"
İZMİR - İzmir'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa bu yaptıklarının bedelini ödeyecek. AB meselesi inşallah 16 Nisan'dan sonra tekrar masaya yatacak. Avrupa'da oy oranında ciddi bir patlama bekliyorum. Oradaki halkımıza çok zulmettiler. Çok aşağıladılar ama halkımız da hesabını soracak. Bu hesabın bedelini de 16 Nisan'dan sonra ödeteceğiz hiç merak etmeyin" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi Evet Platformu tarafından İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi. Yaklaşık 200 bin kişinin Türk bayrakları ve 'Evet' flamaları ile meydana akın ederken, denizden de 300 tekne mitinge destek verdi. Mitinge ayrıca; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ın eşi Seniha Yıldırım, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ve AK Parti'li milletvekilleri de katıldı. Devletin zirvesini ağırlayan İzmir'de sıkı güvenlik önlenmeleri alındı. 3 bin 500 polis alanda görev alırken, polis helikopteri de havadan alandaki güvenliği sağladı. Öte yandan mitingi izleyecek vatandaşlar için de 5 bin otobüs hizmet verdi.
"Avrupa'da oy oranında ciddi bir patlama bekliyorum"
İzmir'de konuşan Erdoğan, Avrupa'da yaşanan sorunları hatırlatarak, "Avrupa'da yaşananları gördünüz, niye kudurdular? Yönetim sisteminin Türkiye'ye ne kazandıracağını gördüler. En ateşli 'hayır' kampanyası Avrupa'da yapılıyor. Denize döktükleriniz var ya onların ağababaları 'hayır' diyor. Avrupa'yı kast ediyorum. Bununla kalmıyor 'evet' diyen herkesin üzerine Hollanda'da polislerini, atlarını, itlerini sürüyorlar. Bir tane CHP'li milletvekili de Trabzon'da bir kardeşime kendisini uyardı diye 'çekil oradan it' diyor. Al birini vur öbürüne. Bunların birbirinden farkı yok. Sen bir vatandaşa nasıl 'it' dersin. Bunlarda edep yok. Bir kadın bakanı arabaya mahkum ettiler. Hani kadın hakları? Bunlar 100 yıl önce bize 'hasta adam' diyordu. Şimdi biliyorlar ki asıl hasta olan Avrupa. Avrupa'nın ekonomisi kötüye gidiyor, nüfusu yaşlanıyor. Ticaretten payı azalıyor. Avrupa çöktükçe çöküyor. Irkçılık yeniden virüs gibi bünyesini sarmış vaziyette. Fakat bu defa işleri zor. Bizim oraya yerleşmiş vatandaşlarımız, işçi olarak gitmişlerdi, bugün patron oldular. Her alanda varlar, yarın da çok daha güçlü olarak yola devam edecekler. Avrupa bu yaptıklarının bedelini ödeyecek. AB meselesi inşallah 16 Nisan'dan sonra tekrar masaya yatacak. Avrupa'da oy oranında ciddi bir patlama bekliyorum. Oradaki halkımıza çok zulmettiler. Çok aşağıladılar ama halkımız da hesabını soracak. Bu hesabın bedelini de 16 Nisan'dan sonra ödeteceğiz hiç merak etmeyin" diye konuştu.
"Bunların hepsi masaya yatırılacak"
Kandil ve FETÖ'nün de 'hayır' dediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunlar 'hayır' dediğine göre düşünmek gerekmez mi? Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Kişi sevdikleri ile beraberdir. Bugüne kadar çok kan kaybettik ama kaybetmeyeceğiz. Batı'da şuanda İslamofobi aldı başını gidiyor mu? Kendimizi Avrupa'nın dışında görmedik ama 54 yıldır bizi Avrupa Birliği'ne almadılar. Şimdi o zaman yeni bir dönem başlayacak. Hem fiziken hem fiilen bir Avrupa ülkesiyiz. Sorun Avrupa'nın bizi kendinden görmek istememesi. Çifte standardı yüzlerine vurunca kötü adam oluyoruz. Avrupa'nın gönlü hoş olsun diye ülkemizi terör örgütlerine mi teslim edeceğiz. Utanmadan sıkılmadan oradaki vatandaşlarımıza atlarını, itlerini üzerilerine salacaksınız, biz sessiz kalacağız. İsviçre, aynı şekilde benim resmimi parlamentonun nünde dev pankarta asıyor. 'Erdoğan'ı öldürün' diyorlar. Bütün bunlara karşı sessiz mi kalacağız? Bunların hepsi masaya yatırılacak. Avrupa PKK'ya bütün caddelerini açmış. Bunları görüyoruz."
"Taahhütlü mektup mu yollayacaktık?"
15 Temmuz gecesini hatırlatan Erdoğan, "Marmaris'ten İstanbul'a geçiyoruz. İndiğimiz anda F16'lar üzerimizden uçuyor. Arkadaşlarımız dedi ki; 'Kılıçdaroğlu buraya geldi, ayrıldı' dediler. Diyordu ki 'darbe olduğunda tankın üstüne ben çıkarım' diyordu. Şimdi de diyor ki; 'Sayın cumhurbaşkanı haber verseydi beklerdim' diyor. Ben milletime çağrı yaptım. Meydanlar 100 binlerce insanla doldu da sen o halktan biri olarak niçin onların arasına karışmadın? Dursaydın orada? Ama Bakırköy Belediye Başkanının evine gittin. Bu lafla olmuyor. Yürek meselsi. Taahhütlü mektup