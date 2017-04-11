Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir Referandum da Onun İçin Yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''16 Nisan'da 'evet'le sandıklar patladığı takdirde hemen ardından parlamentoya idamla ilgili karar taslağı inşallah gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir Referandum da Onun İçin Yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan'da 'evet'le sandıklar patladığı takdirde hemen ardından parlamentoya idamla ilgili karar taslağı inşallah gelecek. Sayın Bahçeli 'evet' diyor, Sayın Yıldırım aynı, Kılıçdaroğlu da 'Ben de desteklerim' dedi. Desteklemezse ne olur? Bir referandum da onun için yaparız" ifadelerini kullandı....

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