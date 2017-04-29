Cumhurbaşkanı Erdoğan " Bir Gece Ansızın Gelebiliriz" (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TÜMSİAD Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Sincar operasyonuna değindi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koskoca Amerika, bu kadar koalisyon güçleri ve Türkiye ele verilim Rakka'yı, DEAŞ'a mezar ederiz. Bunlar kendilerine kaçacak delik ararlar. Aynı şekilde Musul. Aynı şekilde El Anbar. Buralarda da bu mücadeleyi sürdürelim. Eğer bunu Irak'ta, kendi hallerine bırakacak olursak sürekli kurban vermeye devam ederiz. İşte Telafer, işte Sincar. Ne oldu? Baktık ki olmuyor Sincar'a bir operasyon obür tarafa bir operasyon yaklaşık 210-220 tane teröristi orada hallettik. ve en önemli merkezlerini oralarda vurduk. Niye ? Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu görecek. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde ne yapacağımız biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz"



- İstanbul