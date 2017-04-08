Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim Doğrusu En Büyük Şu Anda Düşüncem, Birinci Derecede Düşüncem Şudur;...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim doğrusu en büyük şu anda düşüncem, birinci derecede düşüncem şudur; bu partinin (AK Parti) kurucu genel başkanıyım, dolayısıyla bu hak doğduğu andan itibaren partime üye olurum ve partime üye olarak hizmetime devam ederim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim doğrusu en büyük şu anda düşüncem, birinci derecede düşüncem şudur; bu partinin (AK Parti) kurucu genel başkanıyım, dolayısıyla bu hak doğduğu andan itibaren partime üye olurum ve partime üye olarak hizmetime devam ederim."

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