Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim doğrusu en büyük şu anda düşüncem, birinci derecede düşüncem şudur; bu partinin (AK Parti) kurucu genel başkanıyım, dolayısıyla bu hak doğduğu andan itibaren partime üye olurum ve partime üye olarak hizmetime devam ederim."