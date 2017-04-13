Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben İlk Defa Halkın Seçtiği Bir Cumhurbaşkanı Oldum. Parlamento İçinden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben ilk defa halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı oldum. Parlamento içinden seçilerek gelmedim, halkımın direkt oylarıyla seçilerek geldim ve partiden ayrıldım. Yeni dönemde ne oluyor? Yeni dönemde parti genel başkanlığından istifa etmene gerek yok, yani Gazi Mustafa Kemal nasıl partisinin genel başkanı olarak kalmış aynı zamanda cumhurbaşkanı olabilmişse yeni dönemde de bu olabilecek. O dönemde olabilmişse İnönü döneminde de olabilmişse şimdi de olabilir."