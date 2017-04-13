Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazıları 'Devlet Kuracaklar Mı?' Diye Soruyor; Haşa, Oralarda Devlet...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi, Münbiç'i konuşuyoruz. Buradan bize bir tehdit var. Şu anda, gerek koalisyon güçleri gerek Rusya hepsiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Ne PYD'yi ne YPG'yi biz sınırlarımız asla barındırmayız. Bazıları soruyor; 'Devlet kuracaklar mı?'. Haşa, onlara oralarda devlet kurdurtmayız" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu buluşmasına katılarak, Cumhuriyet Meydanı'ndan Ordululara hitap etti. Bugün Türkiye'nin içeride ve dışarıda birçok tehditle karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, "Şimdi biz, Suriye'de Cerablus'tan girdik mi? Girdik. Niye? Orada PYD diye bir terör örgütü vardı. Bir DEAŞ vardı. Bunları silip, süpürmemiz lazımdı; zira Gaziantep'te 53 kardeşimiz şehit edildi. Artık duramazdık. Gittik, gördük, ziyaret ettik. Hemen döndük, kararımızı verdik. 'Artık operasyonu' yapacağız dedik. Özgür Suriye Ordusu ile beraber girdik ve DEAŞ'ı Cerablus'tan sildik, attık. El Rai'den de DEAŞ'ı attık; ama durmadık. Dabık'a indik, oradan da DEAŞ'ı attık. Baktık ki yetmiyor. El Bab'a da ineceğiz, dedik. El Bab, biraz uzun sürdü; çünkü önemli merkezdi. Orayı da temizledik. Şu anda El Bab'da kendi halkı var" diye konuştu.



"GEREK KOALİSYON GÜÇLERİYLE GEREK RUSYA İLE GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"



Ne PYD'nin ne de YPG'nin, Türkiye'nin sınırlarında asla barındırılmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Şimdi Münbiç'i konuşuyoruz. Kılıçdaroğlu, soruyor; 'Ne işin var orada?' diyor. Ne işimizin olduğunu öğreneceksin. Biraz daha sabret. Siyaseti öğrendikten sonra herhalde bunu öğreneceksin; ama bu da çok geç olacak. Zira biz yolumuza inanarak, devam ediyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok; ama mağdurun, mazlumun toprağını da kendilerine teslim edeceğiz. Çünkü buradan bize bir tehdit var. Bu tehdidi ortadan kaldıracağız. Onun için şu anda gerek koalisyon güçleri gerek Rusya hepsiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Ne PYD'yi ne YPG'yi biz sınırlarımız asla barındırmayız. Bazıları soruyor; 'Devlet kuracaklar mı?'. Haşa, onlara oralarda devlet kurdurtmayız. Bunu herkes bilsin. Dünya alem bilsin" dedi.



ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: HALA CEVAP VEREMEDİ, VERSENE CEVABINI



Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı yaşananlar üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Kılıçdaroğlu'nun Yeşilköy Havalimanı'ndan kaçışını hala anlamıyorum. Hala cevap veremedi. Bir cevap versene. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gittin. Hani sen 'Tankların önüne darbe olursa ilk defa ben çıkarım' diyordun? Versene cevabını. Bak, kaç gün oldu; hala cevap yok. Sandıklarda ona gerekli olan soruyu biz soracağız. Otel odalarında, medya patronlarının yalılarında yapılan pazarlıkları biz biliriz. Hükümetlerin yıkıldığı, hükümetlerin kurulduğu dönemler artık bitiyor. Hükümeti artık sandıkta doğrudan millet kuracak. Şimdi bu dönem başlıyor" - Ordu