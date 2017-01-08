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Başika kampı
Başika kampında görev yapan Türk askerleri
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ERBİL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'taki Başika kampında görev yapan askerlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başika Kampındaki Askerlerle Telefonla Görüştü
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Başika kampı Başika kampında görev yapan Türk askerleri Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ERBİL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'taki Başika kampında görev yapan askerlerle telefon...
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