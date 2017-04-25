Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.



Beştepe Devlet Konukevi'ndeki kabul, "haftalık olağan görüşme" çerçevesinde gerçekleştirildi.



Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde Yıldırım'dan, silahlı kuvvetlerin Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik yürüttüğü operasyonlar ve bu operasyonlarda elde edilen başarılı sonuçlara ilişkin bilgi aldı.