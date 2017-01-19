Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı Kabul Etti
Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
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