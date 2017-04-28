Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'yi Mabeyn Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'yi Mabeyn Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.