Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul ettiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'yi Mabeyn Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'yi Mabeyn Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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