Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Soylu'dan Bilgi Aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopterin Tunceli'deki görev uçuşu sırasında radardan kaybolmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopterin Tunceli'deki görev uçuşu sırasında radardan kaybolmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, helikopterin radardan kaybolduğu yönündeki haberlerin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Soylu'yla konuya ilişkin telefon görüşmesi yaptığını belirtti.
(Derya Yetim / İHA)