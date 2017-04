Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bağdat Caddesi'nden tanklar geçerken, bu zihniyet onlara alkış tutuyordu"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm siyasi partilere gönül veren vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Gelin yarın öyle bir reform yapalım ki yarın akşam batı çıldırsın kudursun, teröristler çıldırsın kudursun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi.

"Hamdolsun Türkçe'yi öğrenmeye başladılar"

Mitingde konuşan Erdoğan, tüm terör örgütlerinin Türkiye'nin üzerine salındığına dikkat çekerek, Bu terör örgütlerinin iplerini elinde tutanlar, onlar yeterli olmadığında bizzat kendileri devreye giriyor. İşte Avrupa. Almanya'da, İsviçre'de, Avusturya'da devreye giriyor. Fransa'da seçim var. Yatıyorlar kalkıyorlar 'Erdoğan'. Ben seçime girmiyorum, benimle ne işiniz var. Hamdolsun artık Türkçeyi öğrenmeye başladılar. Son 4 yılda bu gerçeği defalarca tecrübe ettik. Gezi olaylarında yaşadık, 17-25 Aralık'ta yaşadık. Çukur eylemlerinde yaşadık. Şimdi bu teröristleri açtıkları o hendeklere gömüyoruz. 20 ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. ya silahlarını gömecekler, ya kendileri gömülecekler, ya da bu ülkeyi terk edip gidecekler. 15 Temmuz maskelerin düşüp gerçek yüzlerin ortaya çıktığı bir dönüm noktası oldu. Anayasa değişikliği sürecinde gösterilen tepkiler, işte bu ifşa edilmişliğin sebep olduğu pervasızlıktan kaynaklanıyor. Yarın akşamdan sonra bu konuyu da yeniden ele alacak, Türkiye'ye terbiyesizlik yapanlardan bunun hesabını soracağız" şeklinde konuştu.

"Muhalefet önce teröristleri kahvelere gönderiyor"

Okmeydanı'nda kahvehanede silahla 'hayır' propagandası yapan maskeli şahıslardan bir tanesinin CHP üyesi olduğunun ortaya çıktığını hatırlatan Erdoğan, "Muhalefet nerede. Meydanlarda yok. Onar kahvelerde. Hele hele bir de maskeli teröristlerini kahvelere gönderiyorlar, arkadan kahvelere gidiyorlar. Okmeydanı'nda yaptılar. İstanbul Emniyeti bunları yakaladı. Bunların bir tanesinin CHP mensubu olduğu ortaya çıkıyor. Bunlar iç içe yahu. Ne olacak" diye konuştu.

"Ey Saadet Partili kardeşlerim, siz bu hale düşecek miydiniz"

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a ve Saadet Partisi'ne tepki gösteren Erdoğan, "Konya'dan bir tanesi çıktı 'eğer evet çıkarsa İzmir'den denize dökeceğiz' diyor. Ben dün Konya'yı gördüm. Konya bir başkaydı. Karşımda yüz bini aşkın insan vardı. Ama ne yazık ki bir şey daha gördüm. Milletin evlatlarını denize dökeceğini söyleyen adamı, ne yazık ki saadet partisine mensup kadınlar gidip ziyaret ediyor. Ey benim saadet partili kardeşlerim siz bu hale düşecek miydiniz? Nerelerden nerelere. Temenni ederim ki bugün onlar için ayrı bir muhasebe günü olur. Bu muhasebe neticesinde yarınla ilgili kararlarını ona göre gözden geçirirler" ifadelerini kullandı.

"Terör baronların cüretlerini arttırıp ülkemize savaş ilan etmişlerdi"

7 Haziran seçimleri sonrasında yaşananları hatırlatan Erdoğan, konuşmasın şöyle sürdürdü:

"Terör baronların cüretlerini arttırıp ülkemize savaş ilan etmişlerdi. Ekonomi dalgalanmaya başlamıştı. Baktım başka çare yok, Cumhurbaşkanı olarak 'erken seçim' dedim. Gittik erken seçime, tekrar Türkiye rayına oturdu mu?. Şimdi tek partili olarak bugüne geldik. Şimdi yeni bir dönemin adımını atıyoruz. Yeni yönetim sistemiyle istiyoruz bu dalgalanmaları Türkiye yaşamasın. Artık Türkiye sıçrasın be. Türkiye daha da yükselsin be. Biz sadece YSS köprüsü ile yetinemeyiz. Biz sadece Avrasya tüneli ile yetinemeyiz. Biz sadece 18 Mart Çanakkale köprüsü ile yetinemeyiz"

"Yarın akşam batı ve teröristler çıldırsın, kudursun"

Tüm siyasi partilere gönül veren vatandaşlara çağrıda bulunan Erdoğan, "Gelin yarın öyle bir reform yapalım ki. Yarın akşam batı çıldırsın kudursun, teröristler çıldırsın kudursun. Bu milletin asil evlatları yarın akşam hep beraber bir bayram yapsın. Gönlümde bu bayramı şu an hissediyorum. Bizim daha çok delinecek dağımız var, aşılacak çok boğazımız var" dedi.

"Bağdat Caddesi'nden tanklar geçerken, bu zihniyet onlara alkış tutuyordu"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Birisi Atatürk havalimanından kaçtı. Ne diyordu. 'Tankların ilk ben çıkarım' dedi. O akşam 12 dakika ne konuştun. Senin korumaların darbecilerle ne konuştu? Işıldaklı arabayla beraber Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gittiğini sen söylüyorsun. Senden 3 saat sonra o alana Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı geliyor. Orada on binler var. Sen de onların arasına katılsaydın. Ne diyor 'Cumhurbaşkanı arasaydı gelirdim'. Kemal ne diyorsun sen ya. Ben bütün millete çağrımı yapmışım, bütün millet meydanlara doymuş. Sen Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine saklanmışsın. Bu kaçaklar hesap sormaya var mıyız? Bağdat Caddesi'nden tanklar geçerken ne yazık ki bu zihniyet onlara alkış tutuyordu. Bunlardan belki çoğunuzun haber yok. Ama elimizdeki bilgiler bunu doğruluyor. Yarınki seçim çok önemli. 16 Nisan'da tecrübenin yolundan gidip evet demeye hazır mıyız?" açıklamalarında bulundu.

