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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Babamızın Oğlu Olsa Eğer Vatan Haini Ise Bunu Bizim Hemen Duyurmamız Lazı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Babamızın Oğlu Olsa Eğer Vatan Haini Ise Bunu Bizim Hemen Duyurmamız Lazı'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : STK'larla buluşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Valiliği'nin Nevali Otel'de organize ettiği akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Babamızın Oğlu Olsa Eğer Vatan Haini Ise Bunu Bizim Hemen Duyurmamız Lazı'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
STK'larla buluşma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Valiliği'nin Nevali Otel'de organize ettiği akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihbaratın en önemlisi teknik istihbarat değildir, en önemlisi insani istihbarattır ve bu konuda muhtarlarımız, bu konuda vatandaşımız eğer bunu bildirirse o zaman güvenlik güçlerimizin işi de o denli kolay olacaktır. Terörün kökünü kurutmak istiyorsak öncelikle kimden gelirse gelsin terör eylemlerini lanetlemeli, bunlara karşı ilkeli ve tutarlı bir duruş sergilemeliyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları, olaylar karşısındaki tavrını teröristin kimliğine ve ideolojisine bakarak belirliyor. Babamızın oğlu olsa eğer vatan haini ise bunu bizim hemen duyurmamız lazım, bildirmemiz lazım."

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