Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa'nın Yüzündeki Makyaj Dökülüyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hükümet Konağı yanındaki alanda Giresunlu vatandaşlara hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da Türk bakanlara kapanan kapıların, teröristlere sonuna kadar açıldığını belirterek, "Ne yaparlarsa yapsınlar Avrupa'nın yüzündeki makyaj dökülüyor. Altındaki o faşist, ırkçı, yabancı karşıtı, İslam düşmanı bir yüz, kendini göstermeye başlıyor. Artık bunlar, İslam karşıtı olduklarını göstermeye başladılar. Müslümanlara tahammülleri yok, ne yapsalar boş. Avrupa'nın geleceğini Türkiye'den giderek oraya yerleşmiş 5 milyon kardeşimiz şekillendirecek." dedi.