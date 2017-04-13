Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da Türk bakanlara kapanan kapıların, teröristlere sonuna kadar açıldığını belirterek, "Ne yaparlarsa yapsınlar Avrupa'nın yüzündeki makyaj dökülüyor. Altındaki o faşist, ırkçı, yabancı karşıtı, İslam düşmanı bir yüz, kendini göstermeye başlıyor. Artık bunlar, İslam karşıtı olduklarını göstermeye başladılar. Müslümanlara tahammülleri yok, ne yapsalar boş. Avrupa'nın geleceğini Türkiye'den giderek oraya yerleşmiş 5 milyon kardeşimiz şekillendirecek." dedi.