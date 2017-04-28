Cumhurbaşkanı Erdoğan Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu'nu Kabul Etti
Haber: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu'nu kabul etti.
Haber: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu'nu kabul etti.
Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen görüşme 17.30'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabülünün ardından Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantı yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
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-Görüşmeden detaylar
28.04.2017 - 18.36 - Haber Kodu : 170428170