Cumhurbaşkanı Erdoğan Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu'nu Kabul Etti

Haber: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu'nu Kabul Etti

Haber: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu'nu kabul etti. 

Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen görüşme 17.30'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabülünün ardından Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantı yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

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-Görüşmeden detaylar

28.04.2017 - 18.36 - Haber Kodu : 170428170

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