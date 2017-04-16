Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atı Alan Üsküdar'ı Geçti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonucunu küçümsenmeye gayret edenlerin olduğunu söyleyerek, "Aç tavuk kendini buğday ambarında sanarmış. Boşuna uğraşmayın. Atı alan Üsküdar'ı geçti haberiniz yok" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde yaptığı basın toplantısının ardından köşk önünde kendini bekleyen vatandaşlara seslendi. Otobüs üzerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti. Erdoğan, kimsenin önünde eğilmediklerini söyleyerek, "Biz sadece Mevla'mızın önünde rükuda ve secdede eğiliriz. Gerçekten bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk hep birlikte Türkiye olduk. Yedi düvel saldırdı. Batının nasıl saldırdığını gördük. Milletim dik durdu bölünmedi, parçalanmadı. Yurt içi yurt dışında sandıkları patlattınız. Sizlerle beraber yapacağımız çok iş var. Bu bizim yola çıkışımızın ilk anı değil. Biz şu an zaten yoldayız. Şimdi vites değiştirdik daha hızlı gideceğiz. Bunlar hep bize patinaj yaptırdı. Artık patinaj olmayacak. Her alanda Türkiye çok daha önemli adımlar, büyük adımlara atacak. Hiç endişeniz olmasın" dedi.



"Projelerimizle yol almaya devam edeceğiz"



Millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu güne kadar projesi olmayanlar bizim karşımızda konuştu. Biz projelerimizle konuştuk. Uygulamalarımızla konuştuk. Projelerimizle yol almaya devam edeceğiz. Dünyada yüzde 50'ler, yüzde 55'ler, yüzde 35'lerle seçim yaparken, bugün yüzde 86 katılımla seçim yaptık. Böyle katılım mı var? Yüzde 51 buçuk evet aldı. Tamam şimdi bazıları televizyonlarda, aç tavuk kendini buğday ambarında sanarmış, neticeyi küçümseme gayret edenler var. Boşuna uğraşmayın atı alan Üsküdar'ı geçti haberiniz yok. Bundan sonra birlikte yapacağımız çok iş var. Bu işin iki safhası oldu birinci safa neydi anayasa komisyonunda pet şişeler fırlatıp engellemek istediler. Genel kurula gitti. 339 oyla parlamentodan geçti. AK Parti ve MHP milletvekillerinin dayanışmasıyla geçti. Ben buradan öncelikle Sayın Yıldırım ve Sayın Bahçeli'ye özellikle teşekkür ediyorum. Dik durdular şimdi sıra millette dedik. Milletimiz de burada el ele verdi. Millet görevini yaptı. Millete sopa gösterilmez gösterenler cevabını sandıkta aldı mı? AK Parti'ye gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. MHP'ye gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Güneydoğu'da HÜDA-PAR'a gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Vites büyüteceğiz yola öyle devam edeceğiz. Yapacağımız çok şey var" dedi.



Vatandaşların "İdam isteriz" şeklinde sloganı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk iş hemen bu konuyu Sayın Başbakan, Sayın Bahçeli'yle görüşeceğim. Meydanlarda hep bununla karşılaştım. Sayın Yıldırım, Sayın Bahçeli destekleyeceğini söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söyledi. Eğer gerçekten desteklerse önüme gelirse ben bunu onaylarım. Desteklemezse bir halk oylaması da onun için yaparız. Bugüne kadar dik durdunuz. 15 Temmuz'da bir diriliş destan yazdınız" dedi. - İSTANBUL