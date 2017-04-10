Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Askerlik Tartışması) "Bugün Bedelli Askerlik Var mı? Milletvekilliği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Askerlik tartışması) "Bugün bedelli askerlik var mı? Milletvekilliği sıradan bir olay mı? yapmasalar ne olacak" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Batının bazı ülkeleri tüm maşalarıyla üzerimize geliyor"ÇORUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Askerlik Tartışması) 'Bugün Bedelli Askerlik Var mı? Milletvekilliği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Askerlik tartışması) "Bugün bedelli askerlik var mı? Milletvekilliği sıradan bir olay mı? yapmasalar ne olacak"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
"Batının bazı ülkeleri tüm maşalarıyla üzerimize geliyor"

ÇORUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da halka hitap etti.

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