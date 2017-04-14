Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık, Türkiye Üzerinde Operasyon Yapmak Kolay Olmayacak"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah istikrar ve güveni garanti altına alan yeni yönetim sistemimizde ülkemizi koalisyon tehlikesinden ve onunla birlikte gelen kaos, kriz, kavga ikliminden tamamen kurtarıyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah istikrar ve güveni garanti altına alan yeni yönetim sistemimizde ülkemizi koalisyon tehlikesinden ve onunla birlikte gelen kaos, kriz, kavga ikliminden tamamen kurtarıyoruz. Artık, Türkiye'nin önünü kesmek eskisi kadar kolay olmayacak. Artık, Türkiye üzerinde operasyon yapmak kolay olmayacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen "Konya Buluşması"nda halka hitap etti.
16 Nisan'da yeni yönetim sistemine geçerek, önce 2023 hedeflerine ulaşılacağını, onunla birlikte gençlere emanet edilecek olan 2053 ve 2071 vizyonları için kolları sıvayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah ömür verdikçe Konya'mızla birlikte 80 vilayetimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. İnşallah istikrar ve güveni garanti altına alan yeni yönetim sistemimizde ülkemizi koalisyon tehlikesinden ve onunla birlikte gelen kaos, kriz, kavga ikliminden tamamen kurtarıyoruz. Artık, Türkiye'nin önünü kesmek eskisi kadar kolay olmayacak. Artık, Türkiye üzerinde operasyon yapmak kolay olmayacak." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin önünde aydınlık bir dönemin başladığını vurgulayan Erdoğan, "Kendimizle birlikte umudunu bize bağlamış tüm kardeşlerimizin de huzuru, güvenliği ve refahı için daha çok çalışacak, daha çok mücadele edeceğiz." diye konuştu.
Erdoğan, 16 Nisan'ın, bu bakımdan tarihi bir dönüm noktası olacağına işaret ederek, yönetim sistemini değiştirmenin yanında yıllarca Türkiye'ye bedel ödeten bir zihniyetten de kurtulmanın mümkün kılınacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sahtekarlar var. Öyle yayınlar yapıyorlar ki sormayın. Ne diyorlar? 'Parlamento kalkıyor'. Dürüst olun dürüst. Parlamento yerinde. Yasama organı yerinde. 'Yasama organının gücü gidiyor'. Nereye gidiyor? Şu anda yasama organının, Cumhurbaşkanı'nı görevden alma yetkisi var mı? Sadece ihaneti vataniyeyle. Ama bundan sonra kişisel suçlarla bile Yüce Divan'a gönderebilecek. Bak denetim gücü daha da artıyor. Kanun yapma yetkisi yine orada. Cumhurbaşkanı'nın kanun yapma yetkisi var mı? Yok. Bütün bu yalan yanlış ifadeler, Pazar günü benim milletim tarafından cevabını bulacak.
Konya, kendisinin ve evlatlarının geleceği için 16 Nisan'da 'Evet' diyor mu? Konya, ülkesine musallat olan örgütlere, güçlere hadlerini bildirmek için 16 Nisan'da 'Evet' diyor mu? Konya, her türlü teamülü, nezaketi bir kenara bırakarak Türkiye'ye husumetlerini gösterenlere dersini vermek için 16 Nisan'da 'Evet' diyor mu? Bu gayretleriniz, coşkunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Pazar günü için de görev belli. Şimdi Pazar günü demek ki 'Evetlerimiz' sadece ülkede değil, dışarıya da bir cevap olacak."
"Pazar günü sandıkları hep birlikte 'Evet'le patlatacağız"
"Peki kim bu hayırcılar?" sorusunu yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil ne diyor? 'Hayır'. İmralı ne diyor? 'Hayır'. Pensilvanya'daki o şarlatan ne diyor? 'Hayır'. Hani güzel bir sözümüz var ya, söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Öyle mi? Peki sevgili peygamberimiz ne buyuruyor? 'Kişi sevdikleriyle beraberdir'. Öyle mi? Bundan daha güzel kural olur mu? İşte her şey ortada." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,değerlendirmelerine şöyle devam etti:
"Kaldı ki bu 'hayırcılar' bu ülkede 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapıldığı zaman buna 'Hayır' dediler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapıldığı zaman 'Hayır' dediler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldığı zaman 'Hayır' dediler. Osman Gazi Köprüsü'ne 'Hayır' dediler, Marmaray'ı yaptık 'Hayır' dediler, Avrasya Tüneli'ne 'Hayır' dediler ve biz onlara rağmen bunları bitirdik. 'Evet' ne demekmiş, 'Hayır' ne demekmiş bunu görün. Bunlar terörist. Bu teröristlerin 'Hayır' demelerine, ben inanıyorum ki benim gerçekten aklı selim ile düşünen vatandaşlarım hiçbir zaman prim vermeyecekler. Pazar günü sandıkları hep birlikte 'Evet'le patlatacağız."
Meydandakilerle "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısının sözlerini okuyan Erdoğan, "Günümüz kutlu olsun. Pazar, inşallah ülkemiz için yeni bir milat olsun diyorum." ifadesini kullandı.
Notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen "Konya Buluşması"ndaki halka hitabı için Cumhurbaşkanlığına ait otobüsle geldi, yol boyunca kendisini görmek isteyen vatandaşları da selamladı.
Erdoğan'a, Konya Buluşması'nda eşlik eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile eski başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu da selamlama konuşması yaptı.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'ya gelişinde kendisinin bulunduğu uçağın inişinde, Konya Havalimanı'nda iki F-16 jeti de eşlik etti.
Konuşması sonrasında Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ile kendisinin bir arada bulunduğu kara kalem çalışması portre hediye edildi.
Alanda, "Birlikte Konya'yız, birlikte Türkiye'yiz", "Kadın 'evet' derse hayat güzelleşir, dünya değişir. Kadın 'evet' derse milyonlar bir olur", "Gençler koşuyor dirilişe, ümmet erecek yükselişe" pankartları dikkati çekti.
15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı pankartlar da meydana asıldı.
Meydanı dolduran kalabalık tarafından sık sık "Türkiye seninle gurur duyuyor", "Durma, ilerle bu gençlik seninle", "İşte ordu, işte komutan" sloganları da atıldı.
Buluşmaya, eski cumhurbaşkanlarından Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal da katıldı.
(Bitti)