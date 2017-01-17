Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Bu Ülkede Kimsenin Yaptığı Yanına Kar Kalmayacak, Hukuk Devleti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak, hukuk devleti sınırları içerisinde herkesten hesap sorulacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak, hukuk devleti sınırları içerisinde herkesten hesap sorulacaktır. Ortaköy saldırısının faili teröristin yakalanmış olması, bu güvenlik anlayışının önemli bir tezahürüdür."

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