Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anne ve Babasının Kabrini Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret ettiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası Ahmet ve annesi Tenzile Erdoğan'ın Karacaahmet Mezarlığındaki kabirlerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası Ahmet ve annesi Tenzile Erdoğan'ın Karacaahmet Mezarlığındaki kabirlerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Karacaahmet Mezarlığına gelerek burada annesi Tenzile, babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyareti sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mezarlıktan ayrıldı.