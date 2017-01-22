Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Anayasa değişikliği) Bu sürecin parlamento aşaması gerçekten başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tabii bunun adı referandumdur. Şimdi ise gerçek sahibine gideceğiz, millete gideceğiz. Milletimizin bu referandum kararıyla ilgili vereceği karar ne olacak? Bunu önce bir görmemiz lazım. Tabii bunu gördükten sonra milletimiz hakikaten bu referandum kararını onaylıyorsa onayladıktan sonra hemen bir seçim söz konusu değil. Ondan sonra bir seçim süreci var. Seçim, şu andaki görüntüsü 2019. Bu seçimde tekrar millete gidilecek. Millet ne karar verecek tabii onu da görmek gerekiyor. Onun için bu neticeleri alalım, neticeleri aldıktan sonra bu adımları atalım."