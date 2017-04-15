Erdoğan Miting Alanında Sıkışan Kız Çocuğunu Sahneye Aldı: Gel Kuzum Gel

Cumhurbaşkanı Erdoğan referanduma 1 gün kala mitinglerine devam ediyor. Erdoğan Tuzla'daki konuşmasında "Tüm dostlarımızı, ahbaplarımızı arayacağız. Rehavete yer yok, ihmal yok, sandıklara yükleneceğiz, hafife almayacağız. Çünkü yarın akşam inşallah bu millet kendi bayramını yapacak" dedi.

SAHNEDEN MÜDAHALE ETTİ: GEL GEL, KUZUM KUZUM GEL!

Sahneden alanda sıkışan küçük bir kız çocuğu olduğunu gören Cumhurbaşkanı olaya müdahale etti. Erdoğan, "Şurayı bir açalım sağlıkçı arkadaşlarım gelsin. Oradan bir koridor açalım. Yavruyu alalım. Anneyi alalım önce. Gel gel kuzum kuzum gel." diyerek minik kız çocuğunu kucaklayarak önce öptü sonra sahneye yaklaşan annesine verdi. Bu sırada alandan 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları yükseldi.



"SANDIKLARA YÜKLENECEĞİZ"

Referanduma saatler kala İstanbul turuna çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlçe Buluşmaları' kapsamında Tuzla'da halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Yarın sandıklar bir de evetle patlarsa ne olacağını düşünün. Artık saatleri konuşuyorum. Tüm dostlarımızı, ahbaplarımızı arayacağız. Rehavete yer yok, ihmal yok, sandıklara yükleneceğiz, hafife almayacağız. Çünkü yarın akşam inşallah bu millet kendi bayramını yapacak" dedi.



"SİZ BU KAFAYI İYİ TANIRSINIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalan makinesi olan Kılıçdaroğlu tutmuyor artık tutmuyor. Ne diyor yine, "Erdoğan bana haber verse 15 Temmuz gecesi havalimanına gelirdim." Ben çağrımı yaptım milletim geldi ama sen gelemedin.

Siz bu kafayı çok iyi tanırsınız, bunların ülkenin hayrına dikilmiş bir tek ağaçları yoktur. Hayır demeyi siyaset sanıyorlar, neye hayır dediklerini bilmedikleri için sürekli saçmalıyorlar. Bunlar dünyanın bir numarası olacak havalimanına da hayır diyorlar. Çanakkale Köprüsü'nün iki kule arası mesafe 2023 metre! Dünyada bu uzunlukta köprü yok. O da bir numara. Biz ilklerin ülkesiyiz. Batı ondan dolayı çıldırıyor.



"NİYE BİZİMLE ÇALIŞMADIN KILIÇDAROĞLU"

18 maddenin içinde olmayan şeyleri bu adam söylüyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ülkemizin gelişmesi için ihtiyacı olan istikrar ve güven ortamını güçlendirecektir. Niye bizimle birlikte çalışmadın (Kılıçdaroğlu)

Cumhurbaşkanlığı adaylığını sadece partilere milletvekillerine bırakmadık. 100 bin imza ile milletimiz cumhurbaşkanı adayı çıkarabilecek. Bundan daha adil bir yarış olabilir mi?

"DÜĞÜN SALONLARINDA KAMPANYA YÜRÜTTÜLER! NİYE?"

Tuzla daha büyük projeler için, aş için, istihdam için, EVET demeye hazır mı? Unutmayın gerçeklerin üzeri yalanlarla örtülemez. Ne yaparlarsa yapsınlar kaybedecekler. 81 vilayetin tamamına gittik. Bunlar gitti mi? Düğün salonlarında kampanya yürüttüler. Niye? İnanmıyorlar davalarına! Aşık olduğumuz bu millete Cumhuriyetin tarihinin en büyük reformunu yapalım istedik, onun için çok çalıştık.

"AŞK İLE ÇALIŞAN YORULMAZ"

Biz hesap gününe inanıyoruz. Sadece Allah'a kulluk ederiz, onun dışında yok. Yardımı da ondan bekleriz. Her gece Bugün Allah için halkımız için ne yaptık bu hesabı kendimize sorarız. İşte o hesabı en iyi şekilde verebilmek için çalışıyoruz. Diyorlar ki yorulmaz mısın? Diyorum ki "Aşk ile çalışan yorulmaz"