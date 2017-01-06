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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altında Doğduğumuz Bu Ay Yıldızlı Bayrağın Dibinde Ölmek Bizim Için...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altında Doğduğumuz Bu Ay Yıldızlı Bayrağın Dibinde Ölmek Bizim Için...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Hastaneden detay ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa temasları kapsamında Rabia Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Altında Doğduğumuz Bu Ay Yıldızlı Bayrağın Dibinde Ölmek Bizim Için...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Hastaneden detay ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa temasları kapsamında Rabia Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altında doğduğumuz bu ay yıldızlı bayrağın dibinde ölmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. Onun için diyoruz ki bu ülkeyi, bu milleti terörle, ekonomiyle, fitne fesatla yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir."

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