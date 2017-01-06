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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Hastaneden detay ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa temasları kapsamında Rabia Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altında doğduğumuz bu ay yıldızlı bayrağın dibinde ölmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. Onun için diyoruz ki bu ülkeyi, bu milleti terörle, ekonomiyle, fitne fesatla yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altında Doğduğumuz Bu Ay Yıldızlı Bayrağın Dibinde Ölmek Bizim Için...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Hastaneden detay ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa temasları kapsamında Rabia Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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