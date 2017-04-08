Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aklıselim ile Dersimizi İyi Çalışarak, Halkımıza Verdiğimiz Hizmetle, Çünkü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aklıselim ile dersimizi iyi çalışarak, halkımıza verdiğimiz hizmetle, çünkü biz bu halka efendi olma gayreti içinde olmadık. 'Tek adam, tek adam' diyorlar ya... Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz bir defa kolektif aklın bir ürünü olarak siyaset yaptık. Bizim en önemli aldığımız ahlak dersi edeptir."