Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Agit) Önce Haddinizi Bilin Haddinizi"

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Agit) Önce Haddinizi Bilin Haddinizi'

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki vatandaşlardan detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Şimdi bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar, 'Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş.' Önce haddinizi bilin haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları, biz ne görürüz ne duyarız ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz."

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