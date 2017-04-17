Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Agit) Önce Haddinizi Bilin Haddinizi'

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki vatandaşlardan detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Şimdi bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar, 'Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş.' Önce haddinizi bilin haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları, biz ne görürüz ne duyarız ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz."