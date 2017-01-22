Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrikalı Dostlarımız Arasında Bu Örgüte (Fetö), Bu Örgütün Niyetlerine,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrikalı dostlarımız arasında bu örgüte (FETÖ), bu örgütün niyetlerine, yanıltıcı söylemlerine karşı hassasiyet her geçen gün tanıdıkça, derinliğine vakıf oldukça artmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrikalı dostlarımız arasında bu örgüte (FETÖ), bu örgütün niyetlerine, yanıltıcı söylemlerine karşı hassasiyet her geçen gün tanıdıkça, derinliğine vakıf oldukça artmaktadır. 15 Temmuz gecesi suçüstü yakalanan bu örgütün, bu katil sürülerinin, artık 'diyalog, hizmet, eğitim, ticaret' diyerek gizlenme imkanı kalmamıştır."

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