Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika ülkelerinde Tanzanya olsun, Mozambik olsun, diğerleri olsun FETÖ'nün bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleriyle ilgili oradaki devlet başkanlarıyla bu konuları da masaya yatırıp değerlendirmelerini inşallah yapmış olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika Ülkelerinde Tanzanya Olsun, Mozambik Olsun, Diğerleri Olsun Fetö'nün...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika ülkelerinde Tanzanya olsun, Mozambik olsun, diğerleri olsun FETÖ'nün bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleriyle ilgili oradaki devlet başkanlarıyla bu konuları da masaya yatırıp değerlendirmelerini inşallah yapmış olacağız."
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