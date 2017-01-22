Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika Ülkelerinde Tanzanya Olsun, Mozambik Olsun, Diğerleri Olsun Fetö'nün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika ülkelerinde Tanzanya olsun, Mozambik olsun, diğerleri olsun FETÖ'nün bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleriyle ilgili oradaki devlet başkanlarıyla bu konuları da masaya yatırıp değerlendirmelerini inşallah yapmış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika ülkelerinde Tanzanya olsun, Mozambik olsun, diğerleri olsun FETÖ'nün bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleriyle ilgili oradaki devlet başkanlarıyla bu konuları da masaya yatırıp değerlendirmelerini inşallah yapmış olacağız."

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