Adnan Menderes'in Kabrini Ziyaret Eden Erdoğan, Anıtların Yenilenmesi Talimatı Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını mezarı başında ziyaret etti. Ziyareti sırasında anıt mezarların yıpranmış olduğunu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarların yenilenmesi için yetkililere talimat verdi.

ADNAN MENDERES VE ARKADAŞLARINI ZİYARET ETTİ

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, ölümünün 24'üncü yıldönümü nedeniyle Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buradaki törenin ardından merhum Başbakan Adnan Menderes ile merhum bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın kabirlerini de ziyaret etti.



ZİYARETE EŞLİK EDENLER

Erdoğan'a ziyareti sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci eşlik etti.



DUA ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan okunan Kuran- ı Kerim tilavetinin ardından merhum Başbakan Adnan Menderes ve merhum bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan için dua etti.



TALİMATI VERDİ

Ziyareti sırasında anıt mezarların yıpranmış olduğunu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'e anıtların yenilenmesi talimatı verdi.