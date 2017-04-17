Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes'in Kabrini Ziyaret Etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin kabir ziyareti

Kabir başında edinilen dua İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Adnan Menderes'in kabrini ziyaret etti. Ziyarete TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı.