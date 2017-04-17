Cumhurbaşkanı Erdoğan Adnan Menderes'in Kabrini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının mezarını ziyaret etti. Ziyareti sırasında anıt mezarların yıpranmış olduğunu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarların yenilenmesi için yetkililere talimat verdi.



Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, ölümünün 24'üncü yıl dönümü nedeniyle Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buradaki törenin ardından merhum Başbakan Adnan Menderes ile merhum bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın kabirlerini de ziyaret etti.



Erdoğan'a ziyareti sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci eşlik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan okunan Kuran- ı Kerim tilavetinin ardından merhum Başbakan Adnan Menderes ve merhum bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan için dua etti.



Ziyareti sırasında anıt mezarların yıpranmış olduğunu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'e anıtların yenilenmesi talimatı verdi.



(Mehmet Altunışık - Ufuk Kıvık / İHA)