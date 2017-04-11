Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adı İster Deaş, İster Pkk/pyd Olsun Hiçbir Terör Örgütünün Sınırlarımızın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adı ister DEAŞ, ister PKK/PYD olsun hiçbir terör örgütünün sınırlarımızın dibinde bayrak sallamasına izin veremeyiz"ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Adı İster Deaş, İster Pkk/pyd Olsun Hiçbir Terör Örgütünün Sınırlarımızın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adı ister DEAŞ, ister PKK/PYD olsun hiçbir terör örgütünün sınırlarımızın dibinde bayrak sallamasına izin veremeyiz"

ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara seslendi.

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