Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin Şayrat hava üssünü vurması) Sarin gazlarını, klor gazını kullanan o katil Esed'in attığı adım ilk cevabını buldu ama yeterli mi? Değil. Bunun devamı gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bir milyona yakın insanı öldüren bu adam bunun bedelini ödemeli. Yoksa yazık olur. Biz meşru bir zeminde Suriye siyasi iktidarını bulmalıdır diyoruz. Yapılması gereken bunun sağlanması."