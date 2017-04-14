Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ab ile İlişkiler) Pazardan Sonra Sayın Başbakanla, Hükümetimizle Oturup...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (AB ile ilişkiler) Pazardan sonra Sayın Başbakanla, hükümetimizle oturup konuşacağız bunları. Çünkü Avrupa Birliği'nin 54 senedir bize çektirdiği çile yeter. 54 sene, böyle bir ülke yok. Hiçbir ülkeye bunlar böyle çile çektirmediler. Türkiye herhalde bunların şamar oğlanı değil, herkes haddini bilecek."