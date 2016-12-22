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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları incelemesi
Detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları incelemesi Detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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